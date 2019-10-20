Kanser hastası Engin Nurşani yardım isteyen babası Ali Nurşani'yi dolandırıcılıkla suçladı

Tedavisi devam eden Engin Nurşani, Instagram hesabında yaptığı bu paylaşımla adeta sevenlerini şok etti. Nurşani, babası Aşık Ali Nurşani, "Sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" diyerek babası hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.