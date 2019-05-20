Kanser deniyordu! Sevcan Orhan'ın abisinden duygusal paylaşım

Sevcan Orhan’ın kendisi gibi sanatçı ağabeyi Cihan Orhan ise kardeşi Sevcan Orhan’la ilgili İnstagram hesabından herkesi duygulandıracak bir paylaşım yaptı. Orhan kardeşiyle birlikte çekildikleri çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına ‘'dünyada ki en güzel tbt Abin kurban olur sana kuzummmm’’ notunu yazdı.