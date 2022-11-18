Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

Müge Anlı ilk kez ATV'deki programına geç kaldı. Canlı yayın vaktinde başlamazken izleyici de meraklandı. Müge Anlı sonunda ekranda göründüğünde ise bu kez herkes yüzündeki yaraya takıldı. Müge Anlı'nın dudağında ekrana yansıyacak kadar büyük bir yara vardı.