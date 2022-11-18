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Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

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Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

Müge Anlı bugün ATV'deki Tatlı Sert programına hem gecikti hem 'kanlı dudakla' çıktı. Müge Anlı'nın dudağının halini gören herkes merak içinde kaldı. Ağustos ayında evlenen Müge Anlı'nın dudağındaki patlamanın sebebi o açıklayınca ortaya çıktı. Meğer Müge Anlı'nın dudağını dağıtan 'çocuğum' dediği köpeği lokummuş...

Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ATV kanalındaki canlı yayını 18 Kasım cuma günü saat 10.00'da başlamayınca herkes meraklandı. Müge Anlı'nın bugüne kadar yayına geciktiği görülmüş iş değildi. Ağustos ayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı, izleyicisini merak içinde bıraktı. Yayına çıktığında ise herkes Müge Anlı'nın dudağındaki kana takıldı. 

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Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

Müge Anlı ilk kez ATV'deki programına geç kaldı. Canlı yayın vaktinde başlamazken izleyici de meraklandı. Müge Anlı sonunda ekranda göründüğünde ise bu kez herkes yüzündeki yaraya takıldı. Müge Anlı'nın dudağında ekrana yansıyacak kadar büyük bir yara vardı. 

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Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

Müge Anlı yayına geç kaldığı için özür dilerken bunun sebebini de izleyiciye izah etti. Meğer hem geç kalmasının hem de dudağındaki kanlı yaranın sebebi 'çocuğum' dediği Lokum isimli köpeğiymiş. 

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Kanlı dudakla yayına çıktı Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı'yı meğer çocuğu lokum...

Müge Anlı sabah programa gelmeden önce Lokum ile oynarken dudağını patlatmış. Lokum'un dişinin dudağına çarptığını belirten Müge Anlı 'sakın köpeği ısırdı yazmayın' diyerek de medyaya mesaj yolladı. 

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