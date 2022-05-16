Kanlı ay tutulması her şeyi altüst etti! Etkileri aylarca sürecek aman dikkat: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Günlerdir beklenen ay tutulması bugün saat 03.31'de başladı. Tam tutulma ise Türkiye saati ile 06.29'da başladı. Tutulmayla ilgili astrolog Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan peş peşe uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: 16 Mayıs günü bu senenin en zor ay tutulmalarından biri olan akrep burcundaki kanlı ay tutulmasının etlileri altına girdik artık. Bu Kanlı Ay tutulmasının toplam evresi Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek.
2 ay kadar etkili olacak: Bu tutulma Türkiye’den izlenebilecek bir tutulma. Sabaha karşı 04:32’de başlayacak sabah 09:50’de tutulma sona erecek. Tutulma ortalama 2 ay kadar etkili olacak. Bu gerçekleşecek olan tutulma birkaç açıdan önemli.
Önem kazanıyor: 2021 senesinde 19 Kasımda gerçekleşen Boğa burcundaki ay tutulmasını tetiklemesi bakımından önem kazanıyor. Bu yüzden bireysel anlamda kasım ve aralık aylarında hayatlarınızda ne olmuştu bir gözden geçirmekte fayda var.
Tutulma zamanı: Hem kişisel hem dünya hem de ülke anlamında o dönemlerde meydana gelen konuların ya devamı ya da sonuçlarını göreceğimize işaret etmekte. Tutulma zamanı gökyüzünde Arakkis sabit yıldızı üzerinde olacak olması da başka bir önem arz etmekte.