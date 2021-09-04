Kanlar içinde gözünü hastanede açtı! Gaziantep'te eski sevgili dehşeti
GAZİANTEP'te 46 yaşındaki bir kadın, eski arkadaşı tarafından önce şiddete uğradı, sonra da içerisinde bulunduğu seyir halindeki araçtan yola atıldı. Hareket halindeki araçtan atılan kadının burnu kırılırken, yüzü yara bere içinde kaldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, evinin yakınlarında hava almaya çıkan Nuray Koçak, yanına yaklaşan ve evine bırakacağını iddia eden erkek arkadaşı İ.H.S.'nin ısrarı üzerine arabasına bindi. Arkadaşı, arabasına binen Nuray Koçak'ı evinin önüne bırakmak yerine şehir dışında bir yere götürmek istedi. Bu esnada arabadan inmeye çalışan talihsiz kadın, arkadaşı tarafından tekrar arabaya bindirildi.
Araçla bir süre daha ilerleyen İ.H.S. isimli şahıs, şehir dışına çıkınca kapıyı açarak Nuray Koçak'ı arabadan aşağı attı. Yere düşünce kafasını zemine çarpan talihsiz kadının burnu kırılırken, yüzünde ve vücudunda sıyrıklar ile yaralar oluştu. Daha sonra aracı durdurarak aşağı inen şahıs, Nuray Koçak'ı yerde de bir süre darp ettikten sonra araca tekrar bindirerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne atarak uzaklaştı.
Yaşadığı olayın ardından bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve şahıs hakkında şikayetçi olan Nuray Koçak, yaşadıklarını anlattı. Kendisine bunları yapan şahsın kendisini ölümle de tehdit ettiğini iddia eden Nuray Koçak, "Şahıs, geçmişte arkadaşlık yaptığım birisi. İyi bir insandı, oturup kalkıyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk. Ondan sonra bu insan 90 derece, hatta 100 derece döndü. Takıntılı olmaya başladı. Yani bu adam durmuyor. Denk getirdiği zaman beni darp ediyor. Devamlı yüzüme, gözüme, kafama vuruyor.
Hastanelerde ifade veriyorum ama hiçbir şey çıkmıyor ve bu adam tutulmuyor. Geçenlerde şikayet ettim. Arabası tutulmuş ve arabasından silahı alınmış ve şimdi bunu kin ediyor. O silahla seni vuracaktım, seni öldürecektim diyor. Benim silahım da gitti diyor. Bir daha silah bulamayacağımı mı zannediyorsun diyor" dedi.