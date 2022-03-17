Kandil namazı 100 rekatlık nasıl niyet edilerek kılınır Berat namazını kılan bu yıl ölürse...
Bu gece Berat Kandili kutlanıyor. Berat Kandili 100 rekatlık namazını kılan o sene ölürse şehit sayılır. Berat Kandili gecesi rızık için en güzel dua Ali İmran suresinde geçer. Sizlere kandil mesajları eşliğinde, ayetlerle kandil duası ve peygamberimizin 2 rekatlık namazını ve duası hazırladık.
Berat Kandili en önemli en faziletli gecelerden biridir. Çünkü Berat Kandili amel defterinin yazıldığı gecedir. İkinci Kadir gecesi olarak nitelenen Berat Kandili, günahlardan kurtulmak ve yeni bir sayfa açmak bakımından önemli ve kıymetli bir gece. Bu sene Berat Kandili 17 Mart 2022 perşmebe gecesine denk geldi. Peki Berat Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli namazı ve duası nasıldır? Sizler için Berat kandili hakkında bilmeniz gerekenleri hazırladık.
Her sene, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesidir. Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğacak ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.
Berat Kandili önemi fazileti : Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; "Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
100 rekatlık namazı kılan o sene ölürse... : Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunarak kılınır. 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda defterine kaydeyle"