Kandil mesajları bugün Miraç Kandili resimli kandil kutlama sözleri
Bugün Kadir Gecesi'nden sonraki en kutsal gece olan Miraç Kandili. Peygamberimizin Miraç'a yükseldiği bu gece için size kandil mesajları hazırladık.
Miraç Kandili mesajları, resimli kısa miraç kandili tebrik sözleri haberimizde. Kadir gecesinden sonraki en kutsal gece olan Miraç Kandili gecesi eller yaradana açılacak ve o gece edilen dualar Allah'ın izniyle kabul olacak. Siz de sevdiklerinizin duasında olmak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz. Whatsapp ve Facebook uyumlu resimli kandil mesajları haberimizde.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun. Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşallah. Hayırlı kandiller.
Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.