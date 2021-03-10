Kandil mesajları bugün Miraç Kandili resimli kandil kutlama sözleri

Miraç Kandili mesajları, resimli kısa miraç kandili tebrik sözleri haberimizde. Kadir gecesinden sonraki en kutsal gece olan Miraç Kandili gecesi eller yaradana açılacak ve o gece edilen dualar Allah'ın izniyle kabul olacak. Siz de sevdiklerinizin duasında olmak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz. Whatsapp ve Facebook uyumlu resimli kandil mesajları haberimizde.