Kanalların yılbaşı TV programları belli oldu! Sevilen dizi bu akşam final yapacak

Kanal D - 20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programında izleyicileri eğlendirmeye geliyor. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.