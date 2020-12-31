Kanalların yılbaşı TV programları belli oldu! Sevilen dizi bu akşam final yapacak
Koronavirüs gölgesinde kutlanacak yılbaşında televizyonda yer alan programlar belli oldu. Bu akşam sevilen dizi yılbaşı özel bölümüyle final yapacak.
Kanal D - 20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programında izleyicileri eğlendirmeye geliyor. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.
Star TV - 20.00 İbo Show
Star TV'de yılbaşına özel İbo Show programı yayınlanacak. Severek izlenen program Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programda Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olacak.
Show TV - 20.00 Güldür Güldür Show
Bu akşam saat 20:00’de Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü ekrana gelecek. Show TV yılbaşı programı konukları Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Olgun Toker, Toygan Avanoğlu, Ayta Sözeri, Serkan Çağrı, Yeşim Salkım olacak. “Geçmişten Günümüze”de sevilen, özlenen tüm renklerin, seslerin geçit yapacağı programda nostaljik bir rüzgar esecek. Geçmişten Günümüze skeci Cem Karaca’dan Zeki Müren’e unutulmaz sanatçıları anarken, Gülden Karaböcek’in müthiş performansına sahne olacak.
ATV - 20.00 Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu yaptığı programa Burak Kut, Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu konuk olacak.