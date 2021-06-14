Kanal İstanbul'un temeli işte burası! Projenin ilk köprüsü için hummalı çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını ve gözler projenin yapılacağı alana çevrilmişti. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.