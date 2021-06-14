Kanal İstanbul'un temeli işte burası! Projenin ilk köprüsü için hummalı çalışmalar başladı
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı nokta havadan görüntülendi. Bölgede gerçekleştirilen hummalı çalışmalar 'ilk kazma vuruldu' yorumları getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını ve gözler projenin yapılacağı alana çevrilmişti. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.
Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan hummalı çalışma dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü.
Yapılan çalışmalar drone ile havadan da görüntüledi. Görüntüler Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulduğu şeklinde yorumlandı.
Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk köprü temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak.