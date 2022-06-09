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Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselmeye başladı.

Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nün güzergahı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere’den geçiş sağlayacak ilk köprünün çalışmaları devam ediyor. 

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Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen köprünün ayakları ortaya çıkmaya başladı. 

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Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsü yükseliyor

Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve köprünün güzergahının ortaya çıktığı görüldü. İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu.

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