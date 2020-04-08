Kanal D'ye Beyaz Show geri dönüyor bakın ne zaman nasıl yayımlanacak
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show, ekranlara geri dönüyor. Kanal D, bomba sürprizi açıkladı.
Son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ün bir dönem Kanal D ekranlarında yayımlanan Beyaz Show yeniden ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Yayımlandığı dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen bir talk show programı olan Beyaz Show, kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekranlara gelecek.
Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.
Peki, Kanal D Beyaz Show sunucusu Beyazıt Öztürk kimdir?
12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.