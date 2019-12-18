Kanal D'nin Zalim İstanbul dizisinde sezon ortası flaş ayrılık
Kanal D ekranlarının en çok ses getiren ve izlenen dizilerinden Zalim İstanbul'da ayrılık haberi var. Her hafta rakiplerini sollayan dizide flaş bir değişiklik oldu.
Farklı konusu ve başarılı oyunculuk performansları ile seyirciden her hafta tam not alan dizi Zalim İstanbul, reyting listesinde kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Pazartesi akşamları ekrana gelen dizide Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi anlatılıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor.
Fakat bu hafta dizide flaş bir değişiklik yaşanacak. 2 sezondur devam eden dizide ilk bölümden beri yönetmen koltuğuna oturan Cevdet Mercan diziden ayrıldığını duyurdu.
Yapım şirketi Avşar Film karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cevdet Mercan yeni bölümden itibaren dizinin yönetmen koltuğunda olmayacak. Yerine ise başarılı isim Gökçen Usta gelecek.