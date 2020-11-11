Kanal D'nin yeni dizisi İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları
Kanal D’nin yeni dizisiyle görücü karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla beklenen dizi İyi Aile Babası ilk bölümünün yayınlanmasına çok az kaldı.
Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Aile sıcaklığında bir sit-com sunan İyi Aile Babası dizisi, komedi sevenleri ekrana başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Gelin-kayınvalide çatışmasının üzerine kurulan dizi, ailecek eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak. Dizinin çekimleri son sürat devam ederken İyi Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Konusu: Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı.
Dizide Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, ailesine oldukça düşkün bir adamdır. Karısını ve çocuklarını çok seven Mehmet Ali, fedakar ve sevgi doludur.