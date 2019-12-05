Kanal D'nin yeni dizisi Azize hakkında flaş gelişme! Tecavüz sahnesi olay olmuştu
Kanal D ekranlarına ilk bölümündeki tecavüz sahnesiyle damga vuran Azize dizisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde olduğu dizi Azize, Kanal D'de yayımlanmaya başladığı ilk bölümüyle olay yaratmıştı. Dizinin ilk bölümünün son sahnesine damga vuran tecavüz herkes tarafından çok konuşulmuştu.
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Azize dizisi sezona iddialı bir giriş yapmıştı, fakat dizi istenileni veremedi ve reytinglerde yere çakıldı. Azize'nin ilk bölümü ilk 10'a dahi giremedi. İlerleyen bölümlerde de yükseliş gösteremeyen dizi için flaş bir karar aldı.
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Salı akşamları ekrana gelen Azize'nin günü değişti. Dizi Cumartesi gününe kaydırıldı. Azize'den boşalan Salı gününde ise Hekimoğlu dizisinin yayınlanacağı öğrenildi.
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Eğer Azize yeni gününde de başarılı olamazsa ekrana veda edecek.
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