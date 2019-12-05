Kanal D'nin yeni dizisi Azize hakkında flaş gelişme! Tecavüz sahnesi olay olmuştu

Azize dizisi sezona iddialı bir giriş yapmıştı, fakat dizi istenileni veremedi ve reytinglerde yere çakıldı. Azize'nin ilk bölümü ilk 10'a dahi giremedi. İlerleyen bölümlerde de yükseliş gösteremeyen dizi için flaş bir karar aldı.