Kanal D'nin Yargı dizisinde şok eden olay! Ilgaz gerçekten öldü mü?

Komiser Eren'in sorgu odasındaki tavırları herkeste büyük merak uyandırdı. Ceylin'in kimi öldürdüğü sorusuna cevap ararken 6 kişilik bir liste vardı. Serdar, Çınar, Pars, Yekta, Metin ve Ilgaz... Fakat son bölümde Ilgaz ihtimali üzerinde oldukça duruldu. Ve kafalar çok karıştı.