Kanal D'nin Yargı dizisinde şok eden olay! Ilgaz gerçekten öldü mü?
Kanal D'nin nefes kesen dizisi Yargı final bölümü ile yine seyirciyi eline geçirdi, sosyal medyada esti gürledi! Finale izleyenler ise dizinin Ilgaz'ı, Kaan Urgancıoğlu'nun sonuna kilitlendi . Peki yeni sezonda Ilgaz ölecek mi, Kaan Urgancıoğlu diziden ayrılacak mı?
Kanal D'nin dün akşam sezon finali yapan ve 6 ay sonraki görüntüleriyle gündeme oturan Yargı dizisi, izleyiciyi büyük bir soru işaretiyle bıraktı. Ceylin Ilgaz'ı öldürdü mü? Kaan Urgancıoğlu yeni sezonda dizide oynamaya devam edecek mi?
Komiser Eren'in sorgu odasındaki tavırları herkeste büyük merak uyandırdı. Ceylin'in kimi öldürdüğü sorusuna cevap ararken 6 kişilik bir liste vardı. Serdar, Çınar, Pars, Yekta, Metin ve Ilgaz... Fakat son bölümde Ilgaz ihtimali üzerinde oldukça duruldu. Ve kafalar çok karıştı.
Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve izleyiciyi tutmayı başarmış, konusu ilgi çeken bir dizi olarak ilk sezonunu bitirdi.
Yeni aşkların doğması, diziye farklı heyecanlar kattı.