Kanal D'nin sevilen dizisinin setinde kriz çıktı final kararı geldi
Televizyon ekranlarında yaşanan yaprak dökümü kaldığı yerden devam ediyor. Bir kötü haber de Kanal D'nin sevilen dizisinden geldi, final kararı aldı.
Kanal D'de bir sezondur ilgiyle izlenen diziden, izleyici artık vazgeçti. Dizinin setinde de kriz çıkınca Zalim İstanbul için kötü haber geldi. Avşar Film tarafından yapımcılığı yapılan dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin fişi çekildi.
Reytingleri zirvede yakalayarak bir başlangıç yapan dizi bir anda yere çakıldı. İddialara göre, Zalim İstanbul'un setinde de kriz çıktı. Söylentilere göre Mine Tugay'ın sette sergilediği agresif tavırları, gerginlik yaratmaya başladı.
Dizinin final tarihi de belli oldu. Zalim İstanbul için yalnızca 6 bölümlük bir süre kaldı. Dizi, 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara gelecek.
Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır.