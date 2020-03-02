Kanal D'nin sevilen dizisinin setinde kriz çıktı final kararı geldi

Kanal D'de bir sezondur ilgiyle izlenen diziden, izleyici artık vazgeçti. Dizinin setinde de kriz çıkınca Zalim İstanbul için kötü haber geldi. Avşar Film tarafından yapımcılığı yapılan dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin fişi çekildi.