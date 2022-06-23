Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...
Kanal D ekranlarında yayınlanan çok sevilen dizi Yargı'da İnci karakterini canlandıran genç yetenek Ece Yüksel, küçük ve şık bir törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından o anlardan fotoğraflarını, takipçileriyle paylaştı...
Netflix'te Aşk101 dizisindeki oyunculuğu ve geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde İnci karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Ece Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...
Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı.
Törenden kareleri daha yeni sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık.
Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun.