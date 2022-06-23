Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Netflix'te Aşk101 dizisindeki oyunculuğu ve geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde İnci karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Ece Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...