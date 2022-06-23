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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan çok sevilen dizi Yargı'da İnci karakterini canlandıran genç yetenek Ece Yüksel, küçük ve şık bir törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından o anlardan fotoğraflarını, takipçileriyle paylaştı...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Netflix'te Aşk101 dizisindeki oyunculuğu ve geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde İnci karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Ece Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile nişanlandı. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı...

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı. 

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Törenden kareleri daha yeni sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık.

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın İnci'si nişanlandı! İşte törenden renkli görüntüler...

Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun.

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