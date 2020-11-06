Kanal D'nin Sadakatsiz'indeki ihanetler affedilmedi! RTÜK tek tek ceza yazdı
RTÜK, harekete geçti. Sadakatsiz dizisi, Ramo dizisi, Öğretmen dizisi ve MasterChef Türkiye yarışmasına cezalar yağdırdı.
RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.
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Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan "Sadakatsiz" dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
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Şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı "Ramo" dizisini izleyiciyle buluşturan Show TV'ye para cezası verilecek.
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Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği kanaatine varılan "Öğretmen" dizisini ekranlara taşıyan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
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