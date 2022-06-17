Kanal D'nin Camdaki Kızı zirveyi kaptırdı Survivor listede geride kaldı İşte 16 Haziran reytingleri

Cana’nın kendisini çağırıp hamile olduğunu söylemesiyle şoke olan Gülcihan, Sedat ve Selen’le bu durumu çözmeleri gerektiğini konuştu. Aynı gece kocasının telefonuna ‘Mahmut Abi’ diye kaydettiği Cana’nın attığı mesajları gören Nalan, Sedat’tan şüphelendi.

Sonrasında Sedat, annesi ve ablasının; Cana’nın hamileliği hakkında konuştuğunu duyan Nalan, üzerinde gecelikle soluğu Cana’nın evinde aldı. O anlarda Nalan’ın gittiğini fark eden Feride Hanım da kızını merak etti.

Nalan’ı yalnız bırakmayan Hayri, onun isteği üzerine Cana ve Nalan’ı konağa götürdü. Her şeyi duyduğunu söyleyen Nalan, ‘Artık oyun bitti! Bana doğruları söyleyin' diyerek açıklama bekledi. Ancak Cana’nın ‘Bebeği aldırdım’ demesiyle diğerleri de durumun Sedat’la ilgisi olmadığını belirtti. Feride’nin müdahale etmesiyle susan Nalan, odasına gitti. Cana da kendisini eve bırakan Hayri’ye; Sedat’tan hamile olduğunu itiraf etti.