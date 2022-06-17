Kanal D'nin Camdaki Kızı zirveyi kaptırdı Survivor listede geride kaldı İşte 16 Haziran reytingleri
16 Haziran Perşembe günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar ekrana geldi. Perşembe günü ekranlara gelen Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor All Star, Güldür Güldür Show, Efsane Sürücü, Senden Daha Güzel, Uzaydan Gelen Fırtına yapımlarından hangisinin reytinglerde zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Perşembe akşamları en çok izlenen dizi veya program hangisi? İşte sonuçlar...
Total'de birinci sıraya Kanal D’de ekrana gelen “Camdaki Kız” yerleşti. AB kategorisinde 7.11 reyting yüzde 23.29 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 7.34 reyting yüzde 21.66 izlenme payı alarak zirvede yer aldı. İkinci sırada ise ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova” yer aldı. Üçüncü sırada da TV8’de yayınlanan “Survivor All Star” oldu.
Peki reyting galibi dizilerde neler yaşandı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Camdaki Kız" reytinglerde başarısını gösterdi. 16 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 47’nci bölümüyle sezon finali yapan dizide, Cana’nın hamileliğini öğrenen ve kendisine söylenen yalanlara tahammülü kalmayan Nalan, herkesle yüzleşti. Bu sırada Muzaffer ve Pera’nın düğünü için heyecan arttırırken; duygularını ilk kez açığa vuran Nalan'ın kendisini Hayri ile hiç beklemediği bir konumda bulması bölüme damga vurdu.
Cana’nın kendisini çağırıp hamile olduğunu söylemesiyle şoke olan Gülcihan, Sedat ve Selen’le bu durumu çözmeleri gerektiğini konuştu. Aynı gece kocasının telefonuna ‘Mahmut Abi’ diye kaydettiği Cana’nın attığı mesajları gören Nalan, Sedat’tan şüphelendi.
Sonrasında Sedat, annesi ve ablasının; Cana’nın hamileliği hakkında konuştuğunu duyan Nalan, üzerinde gecelikle soluğu Cana’nın evinde aldı. O anlarda Nalan’ın gittiğini fark eden Feride Hanım da kızını merak etti.
Nalan’ı yalnız bırakmayan Hayri, onun isteği üzerine Cana ve Nalan’ı konağa götürdü. Her şeyi duyduğunu söyleyen Nalan, ‘Artık oyun bitti! Bana doğruları söyleyin' diyerek açıklama bekledi. Ancak Cana’nın ‘Bebeği aldırdım’ demesiyle diğerleri de durumun Sedat’la ilgisi olmadığını belirtti. Feride’nin müdahale etmesiyle susan Nalan, odasına gitti. Cana da kendisini eve bırakan Hayri’ye; Sedat’tan hamile olduğunu itiraf etti.