Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ikilisinin başrolünde olduğu dizide Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi başarılı isimler de var. 30 Nisan Cuma günü 18. bölümü ile ekrana gelecek dizi 20. bölümü ile final yapacak.