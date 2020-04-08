Kanal D'den ikinci bir sürpriz Kuzey Güney dizisi yeniden ekranlara geliyor

Peki, Kuzey Güney dizisinin konusu nedir?

Kuzey- Güney iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesi.. Yolları ayrı… Hedefleri farklı … Hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı… Zıt karakterlere sahip iki erkek kardeşin tek ortak noktaları, aşkları Cemre..