Kanal D'den ikinci bir sürpriz Kuzey Güney dizisi yeniden ekranlara geliyor
Kanal D'den Beyaz Show sürprizinin ardından bir yeni sürpriz daha geldi. Bir dönemin fenomen dizisi Kuzey Güney, yeniden ekranlara gelecek.
Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel'in paylaştığı, yayımlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi Kuzey Güney, yeniden ekrana geliyor.
Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, çarşamba akşamları saat 22.45'de izleyici ile buluşacak.
Kuzey Güney dizisinin, birinci bölümü ise 08 Nisan Çarşamba saat 22.45'de Kanal D'de yayımlanacak.
Peki, Kuzey Güney dizisinin konusu nedir?
Kuzey- Güney iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesi.. Yolları ayrı… Hedefleri farklı … Hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı… Zıt karakterlere sahip iki erkek kardeşin tek ortak noktaları, aşkları Cemre..