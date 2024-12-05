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Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak

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Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak

Dizilerden peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, Kanal D'de yayınlanan Yalan dizisi için flaş bir karar alındı. 26 bölümdür izleyicisiyle buluşan bu dizi de final yapacak. Yalan dizisi kaçıncı bölümde ekrana veda edecek?

Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak

Yeni sezonda 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da ertelenmişti.

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Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak

Dizilerden peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kanal D bir dizinin daha fişini çekti. 

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Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in başrollerinde yer aldığı Yalan dizisi final yapıyor.

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Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak

Süreç Film tarafından geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamlarına alınan ve 26. bölüme ulaşan Yalan dizisi, ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

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