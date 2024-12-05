Kanal D'den flaş karar! Bir dizinin daha fişi çekildi, Yalan dizisi final yapacak
Dizilerden peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, Kanal D'de yayınlanan Yalan dizisi için flaş bir karar alındı. 26 bölümdür izleyicisiyle buluşan bu dizi de final yapacak. Yalan dizisi kaçıncı bölümde ekrana veda edecek?
Yeni sezonda 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Ancak artan maliyetler ve düşen reklam gelirleri sebebiyle pek çok dizi iptal edilmiş ya da ertelenmişti.
Dizilerden peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kanal D bir dizinin daha fişini çekti.
Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in başrollerinde yer aldığı Yalan dizisi final yapıyor.
Süreç Film tarafından geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamlarına alınan ve 26. bölüme ulaşan Yalan dizisi, ekrana veda etmeye hazırlanıyor.