Kanal D'de şaşırtan ayrılık Magazin D sunucusu Dilay Korkmaz işi bıraktı
Kanal D'de cumartesi ve pazar günleri yayımlanan Magazin D programının sunucusu Dilay Korkmaz, Demirören Medya Grubu ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Kanal D ekranlarında cumartesi ve pazar günleri izleyiciyle buluşan Magazin D programının güzel sunucusu Dilay Korkmaz, Demirören Medya Grubu ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Gün içinde Magazin D'nin yeni sunucusunun Aslı Turanlı olduğu duyurulmuştu.
Kişisel sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran Dilay Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Kariyerimde değişiklik ve farklı formatlar ile izleyiciyle buluşmayı keyifle bekliyorum. Daha farklı mecra ve formatlarla yeniden görüşeceğiz."
Dilay Korkmaz daha sonraki açıklamasında ise şunları söyledi:
"Üzgün surat emojileri ve üzgün mesajlar atmayın ama yine çok güzel işler ve güzel projelerle bir araya geleceğiz azıcık bir tatil yapayım ya durun."
Peki, Dilay Korkmaz kimdir?
1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Miss Turkey'e katılan güzel isim, bu yarışmada dördüncü oldu.