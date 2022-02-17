KANAL D'de Çok Güzel Hareketler 2 depremi... Star Tv'ye kaptırdı işte yayın tarihi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı Kanal D'den başka bir kanala transfer oldu. Yeni adresinin Star Tv olacağı konuşulan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni yayın tarihi de belli oldu.
KANAL D ile sözleşmesi bittiği için 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Artık Star TV'de yayınlanacak olan programın mart ayında ekranlara dönmesi planlanıyor.
Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı.
Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.
Medyatava TV YouTube yayınına katılan Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı. Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" dedi.