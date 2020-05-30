Kanal D Zalim İstanbul'da başrol oyuncusu diziye veda etti şoke eden ayrılık

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni paylaşan Fikret Kuşkan, şu ifadeleri kullandı:

"Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim."