Kanal D Zalim İstanbul'da başrol oyuncusu diziye veda etti şoke eden ayrılık
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Zalim İstanbul, çekimlerine başladı ve setlere geri döndü. Zalim İstanbul'da başrol oyuncusu diziye veda ederek ise herkesi şaşırttı.
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını medya sektörünü de derinden sarstı ve dizi film setleri durdu. Çekimlerine ara verilen diziler ise yavaş yavaş yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almaya başlıyor.
Kanal D'de yayımlanan, başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı Zalim İstanbul dizisi de sevenleriyle buluşmak için sete çıkma kararı aldı.
Zalim İstanbul'un çekimleri uzun bir aranın ardından devam etmeye başladı. Fakat sevilen dizide şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin başrol oyuncusu Fikret Kuşkan, ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni paylaşan Fikret Kuşkan, şu ifadeleri kullandı:
"Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim."