Kanal D Zalim İstanbul yıldızı Deniz Uğur'un acı günü koronavirüsten kaybetti
Son olarak Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde oynayan Deniz Uğur, koronavirüs sebebiyle dayısını kaybettiğini Instagram'dan duyurdu.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve Türkiye'de de hala hızla yayılıyor. Son olarak ise koronavirüs Deniz Uğur'un ailesinde can aldı. En son Zalim İstanbul dizisinde rol alan Deniz Uğur, dayısı Cem Bayer'i koronavirüs nedeniyle kaybettiğini duyurdu.
Herkesten sabırla evde olmalarını isteyen Deniz Uğur, acı haberi şu sözlerle verdi:
"Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini.''
''Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yad etmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor...''
''İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın.''