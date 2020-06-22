Kanal D Zalim İstanbul finali için Bahar Şahin'den duygusal veda paylaşımı
Son olarak Fikret Kuşkan'ın veda ettiği Kanal D dizisi Zalim İstanbul, bu gece yayımlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin Ceren'i Bahar Şahin, veda paylaşımı yaptı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, bu akşam yayımlananacak olan 39.bölümüyle ekranlara veda ediyor. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, dizi için veda paylaşımını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı.
Bahar Şahin, rol arkadaşıyla çekildiği bir fotoğrafın altına şunları yazdı:
"Zalim İstanbul yolu nasıl güzeldi ama. Çok güzel bir yolculuk yaşadık çok yorulduk çok eğlendik çok sevdik ama artık yolun sonuna geldik.''
''Bu akşam son kez Zalim İstanbul izliyoruz. Canım partnerim Ozan Dolunay sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakal Karaçaylar ve Yılmazlar''
Peki, Bahar Şahin kimdir?
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi aldı.