Kanal D Zalim İstanbul dizisinden müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor

"Fikret Kuşkan diziye veda mı edecek?": Bir diğer çıkan haberlere göre ise de, Zalim İstanbul başrol oyuncusu Fikret Kuşkan'ın salgın riski sebebiyle sete çıkmak istemediği ve başka projelerle görüştüğü iddiası ortaya çıktı. Ancak yapımcı Şükrü Avşar, oyuncuların sözleşmesinin sürdüğünü söyledi.