Kanal D Zalim İstanbul dizisinden müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor
Kanal D'nin sevilen yapımı Zalim İstanbul dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Dizi ekibinin yeniden sete çıkmaya karar verdiği öğrenildi.
Avşar Yapım imzalı Zalim İstanbul dizisi, dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında setlere ara vermiş ve oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Bu karara diğer dizi yapımcıları da uyarak bir süre TV ekranlarının izlenilen yapımları ekran molası verdi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul dizisi ekibi yeni bir karar alarak Ramazan Bayramı sonrası setlere çıkacağı öğrenildi. TV100'ün haberine göre, dizi ekibi yarım kalan 37. bölümün çekimlerini tamamlayacaklar.
Yapımcı Şükrü Avşar'ın her şey yolunda giderse bayram sonrası 3 bölüm çekmeyi planladığı öğrenildi. Aysun Erdoğan, Seda Çakır ve Özlem Yakıcı'nın yazdığı dizinin devam edip etmeyeceği ise gelecek olan reyting sonuçlarına göre belirlenecek.
"Fikret Kuşkan diziye veda mı edecek?": Bir diğer çıkan haberlere göre ise de, Zalim İstanbul başrol oyuncusu Fikret Kuşkan'ın salgın riski sebebiyle sete çıkmak istemediği ve başka projelerle görüştüğü iddiası ortaya çıktı. Ancak yapımcı Şükrü Avşar, oyuncuların sözleşmesinin sürdüğünü söyledi.