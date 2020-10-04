Kanal D Yeni Hayat dizisinin fişini çekmişti! Son bir şans daha verdi
Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'u buluşturan Yeni Hayat dizisiyle ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Yönetmeliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun yaptığı, senaryosu Elif Usman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı üçlüsü tarafından kaleme Yeni Hayat dizisi 3 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlara gelmişti.
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Konusu ve oyuncu kadrosuyla ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Yeni Hayat dizisinin 8. bölümde ekranda veda edeceği gündeme gelmişti.
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Pandemi nedeniyle bir türlü yayına giremeyen projenin iyi giden reytingleri güçlü rakipleri ekrana gelmeye başlayınca bir anda düşmesi sebebiyle ekranlara veda edeceği düşünülmüştü.
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Kanal yönetimi diziyle ilgili bir şans daha verdi.
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