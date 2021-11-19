KANAL D Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in 'Belanı s....' küfürlü yorumu Instagram'ı karıştırdı
KANAL D'de yayınlanan Yargı dizisinin Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in bir Instagram sayfasında diziden küfürlü bir repliğini paylaşması sosyal medyayı ikiye böldü.
KANAL D'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Yargı dizisindeki Ceylin karakterini canlandıran ve performansıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, dizinin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bir gönderinin altına yaptığı küfürlü yorumla sosyal medyayı salladı.
Pınar Deniz, resmi Instagram hesabında paylaşılan bir fotoğrafa verdiği yanıtla takipçilerini şaşırttı. Deniz, Yargı dizisinin Instagram hesabında izleyiciye sorulan ''Favori Ceylin repliğin hangisi?'' sorusuna küfürlü bir repliğini yazdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Deniz'in yorumu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bazı takipçiler ''Pınar Deniz farkı'' ve ''Efsane kadın ya'' yorumunda bulundu.
Her paylaşımıyla gündem olan Pınar Deniz, bornozuyla poz verdi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in pozu beğeni topladı.