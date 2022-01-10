KANAL D Yargı son bölümde Savcı Ilgaz'ın Ceylin uğruna istifası sosyal medyayı salladı

KANAL Ay Yapım imzalı Yargı’nın 15. bölümü 9 Ocak akşamı seyirci karşısına çıktı, Yargı'nın son bölümü olan 15. bölümde Ceylin’in tutuklanma kararı Ilgaz ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratırken, dizinin final anında ise Ilgaz'ın Ceylin için savcılık görevinden istifa etmesi Yargı'nın son bölümüne damga vurdu. Ilgaz'ın verdiği karar sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu. İşte Yargı 15. bölümden öne çıkan kareler ve bölüm özeti...