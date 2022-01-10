KANAL D Yargı son bölümde Savcı Ilgaz'ın Ceylin uğruna istifası sosyal medyayı salladı
KANAL'de 9 Ocak Pazar akşamı son bölümü olan 15. bölümü yayınlanan Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz karakterinin sevgilisi Ceylin uğruna istifa etmesi sosyal medyayı şoke etti.
KANAL Ay Yapım imzalı Yargı’nın 15. bölümü 9 Ocak akşamı seyirci karşısına çıktı, Yargı'nın son bölümü olan 15. bölümde Ceylin’in tutuklanma kararı Ilgaz ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratırken, dizinin final anında ise Ilgaz'ın Ceylin için savcılık görevinden istifa etmesi Yargı'nın son bölümüne damga vurdu. Ilgaz'ın verdiği karar sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu. İşte Yargı 15. bölümden öne çıkan kareler ve bölüm özeti...
Oyuncuların koronavirüsten dolayı karantinaya girmesiyle çekimleri sekteye uğrayan dizilerden biri olan yargı geçtiğimiz haftalarda üst üste yayınlanmamasının ardından 9 Ocak Pazar akşamı son bölümüyle ekranlara geldi. Yargı 2 haftalık aranın ardından 9 Ocak tarihinde heyecan dolu bölümle sevenlerinin karşısına çıktı.
Engin'i Ceylin'in öldürüp öldürmediği merak konusu olurken duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan olay yerine izinsiz giden Ilgaz'ın Pars'ın baskılarına karşı istifasını yazması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı.
Seda'nın Merdan'la yaptığı heyecan dolu görüşme ise dikkat çeken diğer konulardan oldu.