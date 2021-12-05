KANAL D Yargı dizisi 12. bölümde 'Saat 6' detayı izleyiciyi meraktan çatlattı!
KANAL D'de bu akşam 12. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yargı dizisi yeni bölüme saatler kala izleyicisini meraktan adeta çatlatıyor! Ay Yapım imzalı Yargı dizisinin yeni bölümünde bombalar ardı ardına patlıyor. Yargı dizisinde ‘Saat 6’ detayı izleyenlerde şimdiden merak konusu.. İşte 'Saat 6'nın şifresi...
KANAL D'de Pazar akşamlarının fenomen dizisi Yargı’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sema Ergenekon’un kaleminden senaryoya uyarlanan bir hikayeye sahip olan Yargı dizisinde özellikle Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz’ın oyunculuğu büyük övgüler alıyor. Her hafta sosyal medyanın gündeminde yer alan Yargı’nın 5 Aralık Pazar akşamındaki yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Daha önceki bölümlerde Engin’in katil olduğu ortaya çıkarken, herkesi şaşırtan bu gelişmedeki ince ayrıntılarda ortaya çıkıyor.
Engin’in içinden ortaya çıkan başka kişilikler izleyenleri ekran başına kilitlerken sakin, sessiz, sevimli duruşuyla herkesi kandıran Engin’in sır gibi sakladığı gerçekler bir kez daha saç baş yolduruyor.
Avukat olan teyzesinin ailesinden intikam alma duygusunu kullanan Engin, çevresindeki herkesle ilgili tek tek toplayıp biriktirdiği bilgilerle şantaja başvuruyor. Bu sefer ise ipin ucunda Ilgaz, Ceylin, Metin, Eren ve hatta Engin’in anne ve babası da yer alıyor.
“Ben yandım ama herkesi de yakarım!” diyerek harekete geçen Engin bu sefer de herkesin hayatını karartacak sırlarla ilgili olarak “Yarın saat 6’ya kadar” mesajını tek tek yerine ulaştırıyor.