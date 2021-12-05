KANAL D Yargı dizisi 12. bölümde 'Saat 6' detayı izleyiciyi meraktan çatlattı!

Avukat olan teyzesinin ailesinden intikam alma duygusunu kullanan Engin, çevresindeki herkesle ilgili tek tek toplayıp biriktirdiği bilgilerle şantaja başvuruyor. Bu sefer ise ipin ucunda Ilgaz, Ceylin, Metin, Eren ve hatta Engin’in anne ve babası da yer alıyor.