KANAL D Yargı Ceylin korona oldu dizinin 15. bölümü ne zaman Pınar Deniz ayrılıyor mu?
KANAL D'de her Pazar akşamı yayınlanan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz koronavirüse yakalandı dizinin yeni bölümü olan 15. bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu... Bu gelişmenin ardından Pınar Deniz'in Yargı'dan gideceği söylentileri medya kulislerine yayıldı.
KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın sevilen karakteri Ceylin'i canlandıran oyuncu Pınar Deniz Covid-19 geçirdiğini duyurmasının ardından gözler Kanal D'ye çevrildi. 'Yargı'nın yeni bölümü ne zaman' sorusu medya kulislerinde en çok dillendirilen konu haline geldi. Korona nedeniyle çekimlerine ara verilen Yargı'nın 15. bölümünün ne zaman yayınlanacağı tartışılırken, öbğr yandan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağı yönünde dedikodular patlak verdi.
Yargı'nın başrol karakteri Ceylin rolünün sahibi oyuncu Pınar Deniz koronavirüs PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Pazar akşamları ekranlarda reyting rekoru kıran Yargı dizinin 15. bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Peki bir sonraki bölüm olan 15. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ay Yapım'dan 'kısa bir ara' açıklaması
Yargı, başrol Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekranlara bir hafta ara veriyor. Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denildi.
Yargı'nın 15. bölüm fragman yayınlandı
Dizinin 9 Ocak 2022'de yayınlanacak 15. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.