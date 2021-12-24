KANAL D Yargı Ceylin korona oldu dizinin 15. bölümü ne zaman Pınar Deniz ayrılıyor mu?

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı'nın sevilen karakteri Ceylin'i canlandıran oyuncu Pınar Deniz Covid-19 geçirdiğini duyurmasının ardından gözler Kanal D'ye çevrildi. 'Yargı'nın yeni bölümü ne zaman' sorusu medya kulislerinde en çok dillendirilen konu haline geldi. Korona nedeniyle çekimlerine ara verilen Yargı'nın 15. bölümünün ne zaman yayınlanacağı tartışılırken, öbğr yandan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağı yönünde dedikodular patlak verdi.