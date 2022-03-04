KANAL D Şarkılar Bizi Söyler'e Selami Şahin'den eski gelini İrem Derici için veto!

"İrem benim şarkımı okuyamaz" şoku: 2. Sayfa programının haberine göre, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan İrem Derici, Selami Şahin'in Oh Olsun isimli şarkısını okudu. Eski müstakbel gelininin kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin, yapımcıya ihtarname gönderdi. Usta sanatçının Şahin'in "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürüldü.