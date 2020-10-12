Kanal D Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen cesur pozlarıyla görenleri büyüledi! Hiç böyle görmediniz
Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'in genç oyuncusu Melis Sezen cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in olduğu Sadakatsiz dizisi, bu hafta ilk bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. İngiliz dizisi Doctor Foster uyarlaması olan Sadakatsiz ilk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.
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Dizide Asya (Cansu Dere) ile evli olan Volkan'ın (Caner Cindoruklu) eşini Derin (Melis Sezen) ile aldattığı Sadakatsiz çarşamba akşamı sosyal medyaya damgasını vurdu.
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Sadakatsiz'de Derin'i oynayan genç oyuncu Melis Sezen ilk bölümün ardından izleyenlerin merak ettiği bir isim oldu.
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Melis Sezen'in sosyal medya hesabı İnstagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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