Kanal D Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen cesur pozlarıyla görenleri büyüledi! Hiç böyle görmediniz

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in olduğu Sadakatsiz dizisi, bu hafta ilk bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. İngiliz dizisi Doctor Foster uyarlaması olan Sadakatsiz ilk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.