KANAL D Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Altın Kelebek konuşması ve dekoltesiyle olay oldu
KANAL D Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin en çok konuşulan ismi oldu. Altın Kelebek Ödülleri'nde Melis Sezen, hem dekoltesiyle hem de konuşmasıyla törene damga vurdu.
KANAL D Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni gecesine hem derin göğüs dekolteli elbisesi hem de tavırları ile damga vurdu. Heyecanı gözlerden kaçmayan Sezen'in tavırları sosyal medyada 'Altın Kelebek bile şaşkınlıktan donakaldı' dedirtti. Öte yandan Melis Sezen'in boynundaki 30 milyon dolarlık gerdanlığın gerçek mi yoksa replika mı olduğu ise sosyal medyanın en merak edilen konusu haline geldi.
47'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirileceği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne ünlü oyuncu Melis Sezen, hem kıyafetiyle hem de ödül aldığı sıradaki konuşmasıyla herkesi şaşırttı. Melis Sezen'in servet değerindeki gerdanlığı da sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.
Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, kırmızı halıya damgasını vurdu.
Çok heyecanlı ve panik halde olduğu anlaşılan Melis Sezen, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekerken, ödülünü aldığı esnada "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım" sözleriyle çok konuşuldu.