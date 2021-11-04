Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu
Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümünde heyecan doruk seviyeye ulaştı.
Kanal D ekranlarının çok sevilen dizisi Sadakatsiz, 3 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; Aras ve Asya partiye geldikten sonra yürüdüğü açıklayan Derin, Volkan’ın boşanmak istediğini söylemesiyle şok oldu.
Partiye geldiğinde bu durumu Bahar’dan öğrenen Volkan ise kandırıldığını herkesin içinde haykırdı ve Derin’i terk etti. Güçlü Ailesi’ndeki bu durum Gönül-Haluk ve Bahar-Melih çiftini de etkiledi.
Kızının Volkan’ın arkasından perişan olmasına dayanamayan Gönül, ona akıl verirken; Haluk, Volkan’ı çağırarak ona boşanmaları gerektiğini söyledi. Volkan da Derin’in akli dengesinin yerinde olmadığı söyleyerek kayınpederini tehdit etti.
Bu arada Ali’ye Aras’a bir şans vereceğini söyleyen Asya, istediği desteği göremedi. Babasının dolduruşuna gelen Ali ise ertesi gün Aras ile konuşarak annesinden uzak durmasını istedi.