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Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu

Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümünde heyecan doruk seviyeye ulaştı.

Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu

Kanal D ekranlarının çok sevilen dizisi Sadakatsiz, 3 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; Aras ve Asya partiye geldikten sonra yürüdüğü açıklayan Derin, Volkan’ın boşanmak istediğini söylemesiyle şok oldu.

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Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu

Partiye geldiğinde bu durumu Bahar’dan öğrenen Volkan ise kandırıldığını herkesin içinde haykırdı ve Derin’i terk etti. Güçlü Ailesi’ndeki bu durum Gönül-Haluk ve Bahar-Melih çiftini de etkiledi.

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Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu

Kızının Volkan’ın arkasından perişan olmasına dayanamayan Gönül, ona akıl verirken; Haluk, Volkan’ı çağırarak ona boşanmaları gerektiğini söyledi. Volkan da Derin’in akli dengesinin yerinde olmadığı söyleyerek kayınpederini tehdit etti.

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Kanal D Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Ünlü isim diziye katıldı: Asya ve Aras şok oldu

Bu arada Ali’ye Aras’a bir şans vereceğini söyleyen Asya, istediği desteği göremedi. Babasının dolduruşuna gelen Ali ise ertesi gün Aras ile konuşarak annesinden uzak durmasını istedi.

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