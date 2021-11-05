KANAL D Sadakatsiz son bölümde rüşvet sahnesi devlet kurumunu kızdırdı! RTÜK'e şikayet
KANAL D Sadakatsiz son bölümde 'rüşvet' sahnesinden dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığını belirterek yasal işlemler için RTÜK'e başvurdu.
Sadakatsiz dizisindeki bir rüşvet sahnesinden dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığını belirterek yasal işlemler için RTÜK'e başvurdu. Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu bulundu.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) "Sadakatsiz" dizisindeki bir rüşvet sahnesinde kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvururken tapu çalışanların bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu bulundu.
TKGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: