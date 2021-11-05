KANAL D Sadakatsiz son bölümde rüşvet sahnesi devlet kurumunu kızdırdı! RTÜK'e şikayet

Sadakatsiz dizisindeki bir rüşvet sahnesinden dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığını belirterek yasal işlemler için RTÜK'e başvurdu. Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu bulundu.