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Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu

Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu

Burak Sergen mutasyonlu virüse yakalanınca yoğun bakımda entübe edilmişti. Geçtiğimiz günlerde entübe durumundan çıkan Burak Sergen için müjdeli haber geldi.

Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu

Çarşamba akşamları Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, 1 aydır yoğun bakımdaydı. 12 Nisan akşamı evinde rahatsızlanan Sergen, akciğerlerindeki enfeksiyon ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testleri ilk başta negatif çıkan usta oyuncunun mutasyonlu koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

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Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu

Yoğun bakımda iki hafta boyunca stabil bir şekilde tedavi gören Burak Sergen'den ilk iyi haber geçtiğimiz hafta geldi. Entübe edilen Sergen, entübe olmaktan çıktı. Zamanla durumu iyiye giden oyuncudan beklenen haber ise sonunda geldi.

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Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu

TV100'de yer alan habere göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. 

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Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu

Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.

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