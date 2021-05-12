Kanal D Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber son sağlık durumu
Burak Sergen mutasyonlu virüse yakalanınca yoğun bakımda entübe edilmişti. Geçtiğimiz günlerde entübe durumundan çıkan Burak Sergen için müjdeli haber geldi.
Çarşamba akşamları Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, 1 aydır yoğun bakımdaydı. 12 Nisan akşamı evinde rahatsızlanan Sergen, akciğerlerindeki enfeksiyon ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testleri ilk başta negatif çıkan usta oyuncunun mutasyonlu koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Yoğun bakımda iki hafta boyunca stabil bir şekilde tedavi gören Burak Sergen'den ilk iyi haber geçtiğimiz hafta geldi. Entübe edilen Sergen, entübe olmaktan çıktı. Zamanla durumu iyiye giden oyuncudan beklenen haber ise sonunda geldi.
TV100'de yer alan habere göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı.
Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.