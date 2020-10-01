Kanal D Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere ihaneti itiraf etti o da aldatılmış
Kanal D'de yayımlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrolü Cansu Dere, bir ilişkisinde ihanete uğradığını itiraf etti.
Uzun zamandır ekranlara dönmek için gün sayan oyuncu Cansu Dere, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Yapımcı Fatih Aksoy, Nurgül Yeşilçay, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı.
Fatih Aksoy'un çıkmasından sonra mekandan ayrılan Cansu Dere, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Dizi için çalışma içinde olan Dere, rol arkadaşı Caner Cindoruk hakkında, "Çok iyi bir ikili olduk, çok güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, aşk hayatında bir sadakatsizliğe uğrayıp, uğramadığı sorulan Cansu Dere, şaşırtıcı açıklamalar yaptı.
Yıllardır özel hayatı hakkında konuşmayan Dere, "Evet, ben de sadakatsizliğe uğradım. Maalesef benim de başıma geldi" ifadelerini kullandı.