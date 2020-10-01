Kanal D Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere ihaneti itiraf etti o da aldatılmış

Fatih Aksoy'un çıkmasından sonra mekandan ayrılan Cansu Dere, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Dizi için çalışma içinde olan Dere, rol arkadaşı Caner Cindoruk hakkında, "Çok iyi bir ikili olduk, çok güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.