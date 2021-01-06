Kanal D Sadakatsiz dizisinden kötü haber seyirci isyanı bastı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolde olduğu Sadakatsiz dizisi için kanalın aldığı karar isyan ettirdi.
Yeni sezonun en başarılı isimlerinden Sadakatsiz dizisi, seyircinin büyük beğenisini topladı. Her çarşamba akşamı, seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümüne dair kanalın aldığı karar ise dizinin sevenlerini bir hayli üzdü.
Kanalların yılbaşı için aldığı karar birer birer bozuluyor. 2021 yılının ilk haftasında kanallar dizilerine ve programlarına ara vermeden devam edeceklerini duyurdu.
Fakat bu karar sırayla bozulmaya başladı. İlk olarak TRT 1 kanalı, Masumlar Apartmanı dizisini yayımlamadı. Şimdi de Kanal D, Sadakatsiz dizisini sevenleri isyan ettirdi.
Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak.Yılbaşı arası veren sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 13 Ocak'ta ekrana gelecek.