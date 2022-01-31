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KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi 2 oyuncu birden gitti!

KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi 2 oyuncu birden gitti!

KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık şoku... İkinci sezonuyla Kanal D ekranında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi yaşanıyor. İki ünlü oyuncu, Sadakatsiz dizine veda ediyor.

KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi 2 oyuncu birden gitti!

KANAL D’nin Sadakatsiz dizisi ikinci sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Medyapım imzalı dizi verilen koronavirüs arasının ardından sevenleriyle buluşacak.

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KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi 2 oyuncu birden gitti!

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı dizide ana kadroda yer alan iki oyuncu birden ayrılacak.

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KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi 2 oyuncu birden gitti!

Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.

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KANAL D Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi 2 oyuncu birden gitti!

İki sevilen oyuncunun hayat verdikleri karakterlerin hikâyeleri sona erdiği için yeni bölümde Sadakatsiz’e veda edecekleri öğrenildi.

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