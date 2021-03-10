Kanal D Sadakatsiz dizisi paylaşımıyla gerçeği Cansu Dere ortaya çıkardı

Yabancı dizi Doctor Foster'dan uyaralanan Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Çarşamba akşamları reytinglerde zirveyi zorlayan dizinin oyuncuları da çok beğenildi. Dizide Asya karakteriyle gönülleri yeniden feth eden Cansu Dere, diziyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.