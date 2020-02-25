Kanal D reyting uğruna yaptı Zalim İstanbul'u bitirecek hata
Zalim İstanbul dizisinde sular bir türlü durulmazken seyirci son haftalarında reyting uğruna ilişkilerin ve olayların iyice arapsaçına dönmesine tepkili.
Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında Zalim İstanbul yerini aldı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, karşısında sıkı rakipleri olsa da reyting listelerinde adını üst sıralara yazdırmayı başardı. Fakat dizinin seyircisi son haftalarda artık isyan etti, dizinin bazı sahneleri ti'ye almaya başladı.
Dram ve gözyaşının eksik olmadığı dizi Zalim İstanbul, Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi anlatılıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor.
Dizi ilk bölümlerinde kanalın beklentilerini karşılamasa da ilerleyen bölümlerde temponun artması ile seyirciyi ekran başında tutmayı başardı. Her hafta seyirciye bu kadar da olmaz dedirtten sahnelerin olduğu dizi sosyal medyanın diline düştü.
Son haftalarda seyirci dizinin gidişatından rahatsız. Senaristlerin dizinin seyirci kaybetmemesi için yazdıkları hikayeler ve diziye dahil olan yeni karakterler beyin yakacak cinsten. Diziye yeni gelen Oya ve bebek muamması ise seyircinin ti'ye aldığı konulardan biri.