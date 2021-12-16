KANAL D Neler Oluyor Hayatta'da üzerine idrar yapılan müzisyenden olay sözler: Cinsel organını...

İSTANBUL Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yapan magandaları uyardıkları için darp edilen ve üzerine idrar yapılan saldırı mağduru müzisyen, "Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Cinsel organı dışarıda, çok rahat şekilde bunu yapıyordu. Eşim uyardı ama durmadılar. Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular" dedi.