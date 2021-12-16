KANAL D Neler Oluyor Hayatta'da üzerine idrar yapılan müzisyenden olay sözler: Cinsel organını...
KANAL D Neler Oluyor Hayatta canlı yayınına telefon ile bağlanan Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yapan magandaları uyardıkları için darp edilen ve üzerine idrar yapılan saldırı mağduru müzisyen,
İSTANBUL Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yapan magandaları uyardıkları için darp edilen ve üzerine idrar yapılan saldırı mağduru müzisyen, "Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Cinsel organı dışarıda, çok rahat şekilde bunu yapıyordu. Eşim uyardı ama durmadılar. Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular" dedi.
Kadıköy Moda'da evlerine doğru giden müzisyen çift, sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edildi. Mağdur İ.D., Kanal D ekranlarında hafta içi canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak ilk kez yaşananları anlattı.
Saldırının mağdurlarından İ.D. eşiyle yaşadığı o korku dolu geceyi anlattı.
"Eşim; 'kardeşim ne yapıyorsun, utanmıyor musun?' diye söyleyince..."
İ.D., "Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Cinsel organı dışarıda, çok rahat şekilde bunu yapıyordu" dedi. Eşinin tepki göstermesi üzerine gencin durmadığını söyleyen İ.D., "Eşim; 'kardeşim ne yapıyorsun, utanmıyor musun?' diye söyleyince 'Sana mı soracağım?' sözleriyle benim üzerime doğru idrarını yapmaya devam etti" dedi.