KANAL D Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural'dan Erdoğan çıkışı
Hakan Ural, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için hedef gösterildiğini ileri sürdü.
KANAL D'de yayınlanan 'Neler oluyor hayatta' adlı programının sunucusu Hakan Ural, kendisine dair merak edilenlerle ilgili Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günde programda sağlık çalışanlarına ilişkin yaptığı açıklamayla günlerce konuşulan ve linçlenen Hakan Ural, bu tepkilerin nedenini 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi'ne bağladı.
''Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum'' diyen Ural, görüşlerini şöyle anlattı:
"Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz"
''Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu.
"Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar"
Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.''