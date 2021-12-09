KANAL D Neler Oluyor Hayatta canlıda Hakan Ural doktor ve sağlıkçılardan özür diledi
KANAL D Neler Oluyor Hayatta canlı yayınında bugün Hakan Ural doktor ve sağlıkçılarla ilgili yeni açıklama yaptı. Twitter'da 'Özür Dile Hakan Ural! etiketi ile TT olan Hakan Ural, canlı yayında sözlerinden dolayı özür diledi ve yanlış anlaşıldığını, sözlerinin çarpıtıldığını savundu.
KANAL D'de yayınlanan sabah programı Neler Oluyor Hayatta'yı Nur Tuğba Namlı ile sunan Hakan Ural, programında hastalara ilgi göstermeyen sağlıkçıları eleştirdiği için tepki topladı ve Twitter'da 'Özür Dile Hakan Ural' hashtag'i ile TT (trend topic) oldu. Hakan Ural, sosyal medya hesabından gelen eleştirileri yanıtladı. Söylediklerinin çarpıtıldığını ifade eden Ural, "Bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim" dedi. Sosyal medyadaki açıklaması tepkilerin önünü kesmeyince bugünkü canlı yayında da açıklama yaptı.
Eylemdeki doktorlarla ilgili çıkışı sonrası Twitter'da TT oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde eylemde olduğu gerekçesiyle hastaya bakmadığı ileri sürülen doktor hakkında konuşurken bazı sağlıkçıları eleştirdi. Sözlerinden dolayı tepki çeken Ural, kısa sürede Twitter'da trend listesine yükseldi.
" Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın"
"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğba Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.
"Her söylemimden cımbızla çekip..."
Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Ural, kendini şu sözlerle savundu:
"Bu saldırılar bitmeyecek gayet iyi biliyorum! Her söylemimden cımbızla çekip çarpıtıp en iyi yaptıkları şey olan kışkırtma ve sosyal medya üzerinden algı yaratma olanlar yine iş başında! Ben bu dünyada şu yaşımda 40 yıldır yanlışım doğrumla göz önünde bilinen biri olarak asla hiç bir kurum veya kişiye bilerek isteyerek sürç-ü lisan etmem tanıyan herkes bilir tanımayan sorar öğrenir!"