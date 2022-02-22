KANAL D Neler Oluyor Hayatta canlı yayında Hakan Ural zayıflama sırrını paylaştı
KANAL D'de canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında sunucu Hakan Ural fazla kilolarından nasıl kurtulduğunun sırrını paylaştı. İşte Hakan Ural'ın zayıflama yöntemi...
KANAL D'de hafta için her sabah ekranlara getirilen Neler Oluyor Hayatta programının 54 yaşındaki sunucusu Hakan Ural, son dönemde fazla kilolarından nasıl kurtulduğunun sırrını canlı yayında seyircileriyle paylaştı. Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ünlü sanatçı kilo verdiği yöntemi açıklayınca ekran başındakiler şaştı kaldı.
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından 54 yaşındaki Hakan Ural bir kez daha programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan, Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir kez daha sosyal medyada tartışma konusu oldu.
‘Neler Oluyor Hayatta?’ programındaki yorumlarıyla sık sık gündem olan Hakan Ural, canlı yayında formunu nasıl koruduğunu açıkladı.