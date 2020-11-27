Kanal D İyi Aile Babası yayımlanamadan Bahar Şahin diziden ayrıldı korona oldu

Akar "İyi Aile Babası" dizisinde de tıpkı Güvercin projesinde olduğu gibi Berke Üsdiken ile partner olacak. Öte yandan dizide senarist değişikliği de yapıldı. Hakan Algül'ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer'in yerine Selçuk Aydemir'le anlaşıldı.