Kanal D İyi Aile Babası yayımlanamadan Bahar Şahin diziden ayrıldı korona oldu
Bahar Şahin de koronavirüse yakalanınca Kanal D'de yayımlanmaya başlayacak İyi Aile Babası dizisinden ayrıldı.
Süreç Film'in Kanal D için çektiği "İyi Aile Babası" dizisi başlamadan iki önemli değişiklik oldu. Dün koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şahin'in ayrılmak istediğini yapım şirketine iletmesinin ardından Eslem Akar'la anlaşıldı.
Akar "İyi Aile Babası" dizisinde de tıpkı Güvercin projesinde olduğu gibi Berke Üsdiken ile partner olacak. Öte yandan dizide senarist değişikliği de yapıldı. Hakan Algül'ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer'in yerine Selçuk Aydemir'le anlaşıldı.
Bahar Şahin: Bahar Şahin, 1997 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti.