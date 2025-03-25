Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! 6. bölümüyle final yapacak!
Kanal D'nin umutla başlattığı yapımlardan biri olan Piyasa 6. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.
İlayda Alişan, Alp Navruz ve Ayça Bingöl gibi dikkat çeken isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.
Tanıtım fragmanıyla büyük merak uyandıran ve medya dünyasının perde arkasını anlatan dizi, ilk bölümleriyle ilgi toplasa da zamanla izleyicinin beklentisini karşılamakta zorlandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Piyasa dizisi 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 6. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin düşük izlenme oranları nedeniyle sonlandırıldığı düşünülüyor.